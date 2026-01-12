Haberler

İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 97 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen suç örgütü operasyonunda 21 ilde 97 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 97 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda yakalanan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Operasyon

Organize suç örgütüne yönelik soruşturmada, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu kişileri çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ile yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilmişti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda 97 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız silah, 2 çelik yelek, 67 fişek ile 300 gram uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında