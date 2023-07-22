İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde Kerbela Y.'nin liderliğinde faaliyette bulunan suç örgütünün yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda örgüt lideri ve yöneticisi de dahil olmak üzere 39 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul merkezli 6 ilde Kerbela Y.'nin liderliğinde faaliyette bulunan suç örgütünün yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda örgüt lideri ve yöneticisi de dahil olmak üzere 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da faaliyette bulunan suç örgütlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda; Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde Kerbela Y.'nin liderliğinde faaliyette bulunan suç örgütü tarafından; "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 SKM, silahlı saldırı" suçlarının gerçekleştirildiği 8 eylem tespit edildi. Bu eylemlere karışan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul başta olmak üzere Muğla, İzmir, Mersin, Rize, Tokat ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri ve yöneticisi de dahil olmak üzere 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL