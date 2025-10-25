Haberler

İstanbul Merkezli Suç Operasyonlarında 62 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul, Mardin ve Edirne'de düzenlenen operasyonlarda suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 89 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 62'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 3 ilde, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 89 şüpheliden 62'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "ikamet kurşunlama", "araç kurşunlama", "nitelikli yağma", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan şüpheliler için çalışma başlatıldı.

Beş aylık çalışma sonucu İstanbul merkezli olarak bu kentin yanı sıra Mardin ve Edirne'de 4 farklı operasyon düzenlendi.

Toplam 105 adreste yapılan aramalar sonucu 89 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin çalışmaları sonucu elebaşıları yurt dışında olduğu değerlendirilen suç örgütüne ilişkin 36 ayrı eylem aydınlatıldı.

Bu kişilerin ikametlerindeki aramalarda ise 11 tabanca ile 145 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanan 11 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer 78 şüpheliden 62'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.???????

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.