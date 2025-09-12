İstanbul Merkezli Rüşvet ve Dolandırıcılık Operasyonu: 47 Zanlı Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 47 zanlı gözaltına alındı, adliyeye sevk edilenlerden 24'ü tutuklandı.
İstanbul merkezli 5 ilde, "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında aranan 1 zanlının cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Yakalanan 47 şüpheliden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 44'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Adliyede savcılığa çıkarılan zanlılardan 24'ü tutuklama, 20'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.