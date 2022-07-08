İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul merkezli 13 ilde "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 40'ı tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştıkları belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan adliyeye sevk edilen 91'inin işlemleri tamamlandı.

Savcılığın, 91 şüpheliden 78'ini tutuklama, 12'sini adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk ettiği zanlıların sorguları sabaha kadar sürdü.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 40'ının tutuklanmasına, 50'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Başka suçtan cezaevinde bulunan bir zanlı, ifadesinin alınmasından sonra cezaevine geri gönderildi.

Tutuklamaya Şaşmaz'ın anlatımları da gerekçe gösterildi

Hakimliğin kararında şüpheli Mehmet Ulu'nun, müşteki Muhammet Necati Şaşmaz'ın anlatımları, tapeler, kolluk tutanakları, dosya kapsamı ile "birden fazla kişiyle birlikte yağma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanmasına hükmedildiği belirtildi.

Şüpheli Erdal Acar'ın, müşteki Atalay Demirbaş, Muhammet Necati Şaşmaz, Ahmet Yusuf Üzüm ve Serdar Üzüm'ün anlatımları, Ümit Arıkan'a karşı işlediği iddia edilen eyleme ilişkin tapeler ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak tutuklandığı kaydedildi.

Şarkıcı Elif Karlı'nın eşi şüpheli Ahmet Cengiz Karlı'nın, müşteki Melih Tan'ın anlatımları, ifadesi alınamayan Cem Ozan Torunlar'a karşı "tehdit" suçunu işlediğini gösterir iletişim tespitleri dikkate alınarak "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçunu işlediği iddia edildi.

Aralarında Ali Saral, Altan Saral, Uğur Saral ve Volkan Saral'ın da olduğu bir grup şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "yağma" gibi suçlardan tutuklandığı öğrenildi.

Kararda zanlıların herhangi bir tutuklama engellerinin olmamasına, delillerin tam olarak toplanmamasına, delil karartma, müştekiler ve tanıklara baskı kurma ihtimallerine ve kaçma şüphelerinin bulunmasına işaret edildi.

Önceki gün 6 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında önceki gün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 91 zanlının ifadesini almak için 27 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

İfadelerin ardından dosyanın esas savcısı, Erdal Acar ve Mehmet Ulu'nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheliyi tutuklanmaları, 12 zanlıyı adi kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etmiş, başka suçtan cezaevinde bulunan şüpheliyi ifadesinin alınmasından sonra cezaevine geri göndermişti.

Savcılığın sevk yazısında şüpheli İlyas Saral'ın elebaşılığını ve yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün üyelerince "yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarının işlendiği, şüpheliler Erdal Acar ve Mehmet Ulu'nun, şüpheli İlyas Saral'a bağlı olarak kendi yönetimlerinde oluşturdukları hiyerarşik yapı içinde suç örgütü kurdukları belirtilmişti.

Olay

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis ekipleri, 119 şüpheliyi yakalamıştı.

Çalışmaların devamında yapılan ara gözaltılar ile yakalananların sayısı 122'ye yükselmişti.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti.

Öte yandan aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler, soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.