İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 117 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 117 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı.

Şüpheliler tarafından kullanılan adresleri belirleyen polis, İstanbul merkez olmak üzere 13 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda, 117 şüpheli gözaltına alınırken, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde suikast silahı, bin fişek, çelik yelek ile çok sayıda çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA / Güncel