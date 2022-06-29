İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 117 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 117 kişi yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 117 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 117 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı.

Şüpheliler tarafından kullanılan adresleri belirleyen polis, İstanbul merkez olmak üzere 13 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda, 117 şüpheli gözaltına alınırken, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde suikast silahı, bin fişek, çelik yelek ile çok sayıda çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title