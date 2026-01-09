Haberler

Ali Yerlikaya: 21 İlde Organize Suç Örgütüne Düzenlenen Operasyonda 96 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde yurt dışında cezaevinde bulunan bir şahsın liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini, 96 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, operasyonlarla söz konusu suç örgütü üyelerinin işleyebileceği yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesinin önlendiğini belirtti.

Açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

