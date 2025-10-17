Haberler

İstanbul Merkezli Operasyonla 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, elebaşılığını firari U.Ş'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik 32 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında örgütün gerçekleştirdiği 31 eylem tespit edildi.

İstanbul merkezli 5 ilde, elebaşılığını yurt dışında firari olan "Piro" kod adlı U.Ş'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, firari şüpheli "Piro" kod isimli U.Ş'nin elebaşı olduğu silahlı suç örgütü üyelerinin kişilerden maddi menfaat temini için iş yerlerine silahlı saldırı düzenlemesi ve yağmaya teşebbüs etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "yağma", "mala zarar verme", "silahla tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada suç örgütünün şu ana kadar 31 eylem gerçekleştirdiği ve 94 şüphelinin bunlara katıldığı tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden 22'sinin tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyonların artarak devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.