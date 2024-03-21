İstanbul merkezli "Mahzen-15" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İstanbul merkezli 7 ilde "Mahzen-15" adlı operasyonla yakalanan "Çetinler" adlı suç örgütü üyelerinin, sokaklarda gözcü bulundurdukları tezgahlarda vardiya usulüyle uyuşturucu sattıkları ve şiddet uyguladıkları bölgedeki vatandaşların şikayet etmelerini engelledikleri belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, "uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma" suçlarının işlendiği iddiasıyla "Çetinler" adıyla bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 111 zanlının işlemleri sürüyor.

Farklı kod isimlerle vardiya usulü uyuşturucu satışı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

Çalışmalarında, örgüt üyelerinin Maltepe'deki mahallelerde farklı kod isimler kullanarak uyuşturucu tezgahları kurduklarını ve uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirleyen ekipler, şüphelilerin vardiya usulüne göre 24 saat boyunca satış yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin polis tedbirlerine karşın kendi aralarında dışa kapalı internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletişim kurup mesajlaştıkları bilgisine ulaşan ekipler, bu kişilerin ayrıca sivil ve resmi polislerin bölgede bulundukları anlarda, emniyet araç plakalarını birbirlerine bildirerek yakalanmayı engellemeye çalıştıklarını da ortaya çıkardı.

Uyuşturucu satışını kurulan noktalarda gözcü bulundurup güvenlik önlemi alarak gerçekleştiren şüphelilerin, bölgede yaşayan vatandaşlara cebir, şiddet, korku unsurları kullanarak daha fazla şikayet etmelerini engelledikleri ve şikayetlerini geri çektirdikleri yönünde tespitler yapan ekipler, ayrıca örgüt elebaşı ve yöneticilerinin karıştığı suçları üyelerin üstlendiğini, adli birimlerin yanıltmaya çalışıldığını belirledi. Çalışmalarda, Kadıköy'de otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası alan ve örgüt yöneticisi olduğu belirlenen Temel Ünlü'nün de aynı şekilde, suçu örgütü üyesi Mehmet Can Çoban'ın suçu üstlenmesini sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

Operasyon

Tespit çalışmalarının bitmesinin ardından ekipler İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da olduğu 111 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise 4 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 180 gram metafetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör, fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 161 bin 370 lira ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-15 operasyonlarıyla "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve şüphelilerin gözaltına alındığını bildirmişti.