İSTANBUL-İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI - Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa'da sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel