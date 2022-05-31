İSTANBUL-İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI - Haberler

İSTANBUL-İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarda Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa'da sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel