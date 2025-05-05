İstanbul Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "çağrı merkezi dolandırıcılığı" operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, çağrı merkezleri üzerinden kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Antalya, Bursa, İzmir ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, şu ana kadar 10 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin, günlük kiralık evlerde kalarak "açık hat" diye tabir edilen GSM hatları üzerinden vatandaşlarla iletişim kurdukları, deşifre olmamak için bu hatları daha sonra imha ettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.