İstanbul Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığını belirledi. 3 şüpheli tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin vatandaşlara cep telefonları üzerinden "Adınıza kredi kartı çıktı, promosyon parası yatırılacak, kart ücreti iadesi yapılacak" gibi söylemlerle gönderdiği mesaj bağlantılarıyla banka sistemlerine ulaştığı ve bu yolla dolandırıcılık yaptığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin 8 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

İstanbul merkezli Ordu, Konya, Bursa ve Eskişehir'de özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 1 dizüstü bilgisayar ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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