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İstanbul merkezli denklik belgesi operasyonunda 30 şüpheli gözaltında

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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen 'denklik belgesi' operasyonunda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheliler, yurt dışında eğitim-öğretim görmüş gibi beyanda bulunarak denklik belgesi temin etmişlerdir. Aralarında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen polislerin de bulunduğu şüpheliler, aldıkları denklik belgeleriyle çeşitli mesleklerde çalışmışlardır.

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen "denklik belgesi" operasyonunda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'de ortaöğretim kurumlarından mezun oldukları halde yurt dışında eğitim-öğretim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanda bulunup Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarına devam ediliyor.

Aldıkları denklik belgeleriyle Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10'luk kontenjandan yararlanarak üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşen şüpheliler arasında FETÖ kapsamındaki soruşturmalar sürecinde polis okullarından ihraç edilen kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

Bu şüphelilerin, sonrasında aldıkları denklik belgeleriyle diş hekimi asistanlığı, adliyelerde yazı işleri müdürlüğü ve icra memurluğu ile avukatlık yaptıkları belirlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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