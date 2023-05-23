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İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sırasında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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