İstanbul merkezli çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ildeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan suç örgütünün Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar lirayı aşkın malvarlığına el konuldu.

İstanbul merkezli 5 ildeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" kapsamında yaklaşık 2 yıl soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonucu İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da bugün yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan suç örgütünün Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar lirayı aşkın malvarlığına el konuldu.

Operasyonda, 100 milyon lirayı aşkın değerde nakit ve mücevherat ele geçirildi.