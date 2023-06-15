İstanbul merkezli çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon

İstanbul merkezli 5 ildeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" kapsamında yaklaşık 2 yıl sürdürdüğü soruşturma sonucu İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da düzenlediği operasyonda 23 kişiyi 13 Haziran'da yakaladı.

Operasyonda, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde uyuşturucu ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan suç örgütünün Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar lirayı aşkın malvarlığına el konuldu.

Düzenlenen operasyonda 100 milyon lirayı aşkın değerde nakit ve mücevherat ele geçirildi.

Operasyon sonrası basın mensuplarıyla paylaşılan görüntülerde baskın yapılan bir evde içi para dolu bir bavul, altın kaplamalı tabancalar, on milyonlarca lira değerinde saatler, külçe altın, kripto telefonlar ve değerli kalemler yer aldı.