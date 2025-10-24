Haberler

İstanbul Merkezli Araç Operasyonunda 74 Gözaltı: 300 Milyonluk Vurgun

İstanbul Merkezli Araç Operasyonunda 74 Gözaltı: 300 Milyonluk Vurgun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli düzenlenen 'Change' operasyonunda, lüks araçların şasi numaralarının değiştirilmesi yolu ile 300 milyon lira haksız kazanç elde eden 74 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 50'nin üzerinde araç ele geçirildi.

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM(İSTANBUL/DHA)İSTANBUL Merkezli 12 ilde düzenlenen 'Change' araç operasyonunda gözaltına alınan 'M3 Kod adlı örgüt liderinin de aralarında olduğu 16'sı kadın 74 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin deprem bölgesinde ağır hasar alan araçlarında aralarında olduğu milyonluk lüks araçları şasi numaralarını değiştirip yeniden piyasaya sürdükleri ve bu yolla 300 milyonluk haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Oto Masası ekiplerinin aylar süren takibi ile ele geçirilen milyonluk araçlar emniyette sergilendi. Şüphelilerin lüks araçlara, fiyatı 500-600 bin arasında değişen araçların şase numaralarını yerleştirdikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede Sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kaçakçılıkla mücadele' suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'M3' kod adlı F.M.'nin de liderliğini yaptığı örgütün, yurt dışından getirilen araçların üzerine, depremde yada yangında hasar gören araçların motor ve şaşe numaralarını uyarladıkları belirlendi. Şüphelilerin bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği de tespit edildi.

ARAÇLARA EL KONULDU

Yapılan incelemelerde, örgütün 'Change' yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlendi. Örgüt'ün bugüne kadar 50 aracı bu yöntemle değiştirdiği, 43'ünün ele geçirildiği kaydedildi. Suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta şeklinde hareket ettiği, toplam 74 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

300 MİLYONLUK VURGUN

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek ve 1249 fişek ele geçirildi. 50 araca el konuldu. Şüphelilerin toplamda 300 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

600 BİNLİK ARAÇ ŞASİSİNE 4 MİLYONLUK ŞASİ EKLEMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 16'sı kadın 74 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin piyasa değeri 4-5 milyon lira arasında değişen araçlara aynı marka 500- 600 bin liralık araçların şasi numaralarını geçirdikleri öğrenildi.

LÜKS ARAÇLAR SERGİLENDİ

Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilenen milyonluk araçlar sergilendi. Araçların gerçeklerinden daha yüksek motor güçlerine ve değişik donanımlara sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.