İstanbul Merkezli Araç Operasyonunda 74 Gözaltı: 300 Milyonluk Vurgun

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM(İSTANBUL/DHA)İSTANBUL Merkezli 12 ilde düzenlenen 'Change' araç operasyonunda gözaltına alınan 'M3 Kod adlı örgüt liderinin de aralarında olduğu 16'sı kadın 74 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin deprem bölgesinde ağır hasar alan araçlarında aralarında olduğu milyonluk lüks araçları şasi numaralarını değiştirip yeniden piyasaya sürdükleri ve bu yolla 300 milyonluk haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Oto Masası ekiplerinin aylar süren takibi ile ele geçirilen milyonluk araçlar emniyette sergilendi. Şüphelilerin lüks araçlara, fiyatı 500-600 bin arasında değişen araçların şase numaralarını yerleştirdikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede Sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kaçakçılıkla mücadele' suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'M3' kod adlı F.M.'nin de liderliğini yaptığı örgütün, yurt dışından getirilen araçların üzerine, depremde yada yangında hasar gören araçların motor ve şaşe numaralarını uyarladıkları belirlendi. Şüphelilerin bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği de tespit edildi.

ARAÇLARA EL KONULDU

Yapılan incelemelerde, örgütün 'Change' yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlendi. Örgüt'ün bugüne kadar 50 aracı bu yöntemle değiştirdiği, 43'ünün ele geçirildiği kaydedildi. Suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta şeklinde hareket ettiği, toplam 74 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

300 MİLYONLUK VURGUN

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek ve 1249 fişek ele geçirildi. 50 araca el konuldu. Şüphelilerin toplamda 300 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

600 BİNLİK ARAÇ ŞASİSİNE 4 MİLYONLUK ŞASİ EKLEMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 16'sı kadın 74 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin piyasa değeri 4-5 milyon lira arasında değişen araçlara aynı marka 500- 600 bin liralık araçların şasi numaralarını geçirdikleri öğrenildi.

LÜKS ARAÇLAR SERGİLENDİ

Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilenen milyonluk araçlar sergilendi. Araçların gerçeklerinden daha yüksek motor güçlerine ve değişik donanımlara sahip olduğu belirtildi.