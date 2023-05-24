İstanbul Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkili olan 30 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup görevde bulunan 6 Subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere toplamda 33 şüpheli ile ilgili gözaltı kararı verildi.

Bu çerçevede, emniyet güçleri gece saat 01.00'de İstanbul merkezli 9 ilde 33 şüphelinin yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelilerden 30'u yakalandı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.