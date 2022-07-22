İstanbul Merkezli 8 İlde Bylock Operasyonu: 44 Gözaltı

Fetullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanmasının (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı Bylock kullancılarına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 60 şüpheliden 44'ü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve aralarında KHK ile daha önce kamudan ihraç edilmiş kişilerin de bulunduğu 60 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul'un yanı sıra Ankara, Düzce, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. 60 şüpheliden 44'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin "mahrem" ve "bölge yapılanması" içerisinde faaliyetli oldukları belirtilirken; aralarında daha önce KHK ile mesleğinden ihraç edilmiş 6 eski kamu personelinin de olduğu tespit edildi.

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Emniyet açıklamasında; şüphelilerin FETÖ/PDY üyeleri arasında kullanılan şifreli haberleşme programı Bylock yazışmalarının bulunduğu, ayrıca daha önce yakalanan örgüt üyelerinin itiraflarında adları geçtiği ve örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'ya para yatırdıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 44 şüphelinin polisteki sorgusuna başlanırken, firari durumdaki 16 FETÖ üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

ANKA / Güncel