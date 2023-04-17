İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE OTOMOBİL HIRSIZLARINA OPERASYON: 12 GÖZALTI

İSTANBUL Merkezli 7 ilde otomobil hırsızlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 17 çalıntı otomobil de ele geçirildi.

İstanbul, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. İstanbul, Bursa, Mardin, Hatay, Diyarbakır, Samsun ve Tekirdağ'da daha önceden tespit edilen 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgu için Asayiş Şube Müdürlüğünde getirildi.

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-Şüphelilerin adliyeye sevki