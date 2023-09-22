İstanbul merkezli 4 ilde icra bahanesiyle 59 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon
İstanbul merkezli 4 ilde icra bahanesiyle 59 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 48 şüpheliden 17'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İstanbul merkezli 4 ilde icra bahanesiyle 59 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 48 şüpheliden 17'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İstanbul merkezli 4 ilde icra bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i avukat 48 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 31'i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL