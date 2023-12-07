İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, KPSS sınavına FETÖ/PDY'ye ait çalışma evlerinde hazırlandığı iddia edilen kişilerle sorumlu şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Gaziantep, Isparta ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 2014'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) İstanbul'daki FETÖ/PDY'ye ait çalışma evlerinde hazırlandığı iddia edilen kişilerle bunlardan sorumlu şüphelilerin bazılarının kimlik ve adres bilgileri belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gaziantep, Isparta ve Denizli'de düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.