Haberler ›› Güncel ›› İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

7 Aralık 2023 10:23 Son Güncelleme: 10:24 Abone Ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, KPSS sınavına FETÖ/PDY'ye ait çalışma evlerinde hazırlandığı iddia edilen kişilerle sorumlu şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Gaziantep, Isparta ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.