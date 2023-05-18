İstanbul Merkezli 4 İlde Düzenlenen Organ Ticaretiyle İlgili Operasyonda Gözaltına Alınan 9 Şüpheliden 6'sı Tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen, organ ve doku ticaretiyle ilgi operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, organ ve doku ticareti konusuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; kentteki 3 özel hastanenin etik kuruluna organ nakli için gelen evrakları incelemeye aldı. Ekipler, organ nakli için başvuran bazı kişilere ait dokümanların birbiriyle uyuşmadığını, hastane çalışanlarının da böbrek alıcısı ve vericisi olanları organize ederek etik kurullarından geçirmeye çalıştıklarını belirledi.

İddialara ve İstanbul Emniyeti'nin yaptığı tespitlere göre, 2 Haziran 2022 tarihinde M.A.O. ile H.T. isimli kişilerin organizasyonuyla İngiltere uyruklu böbrek alıcısı M.S.H. ile B.B. isimli kişiler kendilerini yakın arkadaş olarak gösterdi ve özel bir hastaneye böbrek nakli için başvuruda bulundu. Hastane çalışanı D.Ş., İngiltere uyruklu böbrek alıcısı M.S.H.'ye aracılık ederek havalimanında karşıladı ve otele yerleştirdi. D.Ş. ve M.G. isimli iki kişinin söz konusu organ nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Kişilerin organ nakli için başvuruları hastane tarafından etik kuruluna sevk edilirken, şüpheliler soruşturma gereği teknik takibe alındı. Şüphelilerin etik kuruluna girmek için 8 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'da bir kez daha buluştukları tespit edildi. Çalışmayı derinleştirerek teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, organ nakli olmak isteyen kişilerin donörle buluşturulduğunu ve bu sayede haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Hastane çalışanı İ.Ç.'nin de böbrek nakli dosyasının hastanenin etik kurulundan geçmesi için böbrek alıcısı olan B.B.'den 5 bin dolar para aldığı saptandı.

Güvenlik güçlerinin tespitleri üzerine 10 Mayıs'ta İstanbul, Gaziantep, Adana ve Antalya'daki eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt yöneticileri M.A.O. ve H.T. ile şüpheliler İ.Ç, D.Ş, M.G, M.M. ve böbrek alıcısı E.Ü, babası F.Ü. ve donör M.K. yakalandı.

ÇETE LİDERLERİ VE DÖRT ÇETE ÜYESİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.O, H.T, İ.Ç, D.Ş, M.M. ve M.G. tutuklandı. M.K.'ye adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu arada, böbrek alıcısı ve babası da adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.