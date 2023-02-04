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İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı tutuklandı.

İstanbul merkezli 4 ilde, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçuyla ilgili yaptıkları çalışmada, şüphelilerin vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirdiğini belirledi.

Polis, şüphelilerin, bu hesaplar üzerinden para kazanmak vaadiyle dolandırıcılık amaçlı banka hesap numaralarıyla paylaşımlar yaptığını, buna inanan ve yakınlarıyla görüştüklerini düşünen kişilerin, verilen banka hesaplarına para gönderimi yaparak mağdur olduklarını tespit etti.

İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, biri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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