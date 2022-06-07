İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Haberler

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU UYUŞTURUCU satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. UYUŞTURUCU satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik, İstanbul, Muğla ve Zonguldak'ta operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin ise farklı suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Operasyonlarda, sentetik cannobinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve hint keneviri ele geçirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Zonguldak İstanbul Güncel Haberler

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