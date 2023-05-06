İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü TKP/ML operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü TKP/ML'ye yönelik İstanbul, Tunceli ve Hatay'da belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bazı dijital materyallerle yasaklı yayınlar ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel