İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı. İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü öğrenildi. Güncel AA / Uğur İslamoğlu İstanbul PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.