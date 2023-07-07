İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümit S. liderliğindeki suç örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, elebaşı cezaevindeki Ümit S. olan suç örgütü üyelerinin, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, kasten yaralama gibi 6 olaya karıştığını belirledi.

Bu suçlardan 4 zanlının daha önce tutuklandığı anlaşılırken, olaylarla karışan 12 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

İstanbul, Eskişehir ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile 30 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.