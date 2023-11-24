Bakan Yerlikaya: 3 ilde terör örgütü mensubu 39 şüpheli yakalandı

İÇŞİLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-29 Operasyonu' kapsamında bölücü terör örgütü mensubu 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında İstanbul, Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı 'Kahramanlar-29 Operasyonu' yapıldığını belirtti. Buna göre; il emniyet müdürlüklerince İstanbul'da 40, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2, Bolu'da 1 adreste düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı. Bölücü terör örgütü tarafından eylem yapmak için görevlendirilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.