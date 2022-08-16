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İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU

FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Örgütün TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttükleri belirtilen, 3'ü halen görevli subay toplam 14 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalarda, İstanbul'da 6 ayrı adreste baskınlar yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandıkları ve örgütsel bağlantılarına ilişkin haklarında itirafçı ifadeleri bulunan şüpheliler tespit edildi.

Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 3 subay, bir astsubay ile ihraç edilen bir eski askeri personel ile yine sabit hatlarla aranan ve haklarında itirafçı ifadesi bulunan, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyeleri için kullanılan kodlama bilgisine sahip oldukları belirlenen, kapatılan askeri okul öğrencisi 9 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

İstanbul merkezli 3 farklı ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 9'u yakalanırken, 4'ünün yurt dışında olduğu belirlendi. Bir şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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