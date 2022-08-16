Son dakika haberi | İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Son dakika gelişmesine göre İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesör/büfe telefonlarını kullanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3 subay, 1 astsubay ve ihraç edilen 1 askeri personel ile 9 eski askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin 9'unu gözaltına aldı. Aranan şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiği, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Güncel AA / Uğur İslamoğlu İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.