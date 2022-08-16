Haber : Son dakika haberi | İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesör/büfe telefonlarını kullanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunan Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3 subay, 1 astsubay ve ihraç edilen 1 askeri personel ile 9 eski askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin 9'unu gözaltına aldı.

Aranan şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiği, firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title