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İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Güncel Haberler

İSTANBUL merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler elde ettikleri istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ adına faaliyet yürüten şüpheliler olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı adres tespit edilerek İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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