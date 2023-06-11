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İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI

Güncel Haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; İstanbul merkezli 2 ilde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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