İSTANBUL MERKEZLİ 2 İLDE DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; İstanbul merkezli 2 ilde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.