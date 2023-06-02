İstanbul Merkezli 11 İlde SAS Holding Operasyonu: 50 Gözaltı

İstanbul'da SAS Holding ve bağlı şirketler aracılığı ile kurulan saadet zincirine üye kazandıran ve piramit satış sistemiyle yaklaşık 58 milyon 500 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

(Görüntülü) İSTANBUL MERKEZLİ 11 İLDE SAS HOLDİNG OPERASYONU 50 GÖZALTI

Derya EVREN KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da SAS Holding ve bağlı şirketler aracılığı ile kurulan saadet zincirine üye kazandıran ve piramit satış sistemiyle yaklaşık 58 milyon 500 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Aydın ve eski eşi Sibel Koçak tarafından kurulan SAS Holding tarafından çok sayıda kişinin mağdur edilmesi üzerine şirketle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre şirketin, Tüketici Korunması Kanunu kapsamında yasaklanan 'piramit satış sistemi' ile üst kademedeki kişilere çok para kazandırdığı, sisteme en çok üye kazandıran kişilere ödül törenleri düzenlenerek lüks araçlar verildiği bu sayede sistemin her geçen gün büyüdüğü belirlendi. Saadet zinciri haline gelen sistemin, şirketin sahipleri Süleyman Aydın'ın intihar etmesi eski eşi Sibel Koçak'ın ise gasp edilerek öldürülmesiyle tıkandığını tespit eden ekipler, sisteme üye kazandıran ve 2021 yılı itibariyle yaklaşık 58 milyon 500 bin (güncel kur farkıyla 143 milyon) haksız kazanç sağlayan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde sistemin içerisinde olduğu tespit edilen 71 şüpheliye yönelik bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama çalışmaları devam ediyor.