İstanbul Merkezi MLKP Terör Operasyonu: 21 Gözaltı

Güncelleme:
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetleri deşifre edilerek 21 şüpheli yakalandı. 33 kişinin isimleri geçti, 24'ü için gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 7'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenirken 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da belirlenen 22 adresin yanı sıra Antalya, İzmir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, silah, pompalı tüfek, şarjör, fişek, mermi ile uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firar durumda bulunan 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
