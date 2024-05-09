İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Yaptı

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla oturma eylemi yaptı.

Üniversitedeki Cemiyet Topluluğu ve İnsani Yardım Kulübü tarafından düzenlenen ve bir süredir devam eden eylemde katılımcılar Güney Kampüs'te bir araya geldi.

Boyunlarında kefiye, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Üniversiteler siyonizmin değil intifanın kalesidir", "Çocuklar ölürken susulmaz" yazılı pankartlarla oturdu.

Kelime-i Tevhid yazılı bayrak da taşıyan grubun eyleminde Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

Eylemin sonunda katılımcılar, üniversitede İsrail'le ilgili boykot ürünlerin satılmaması için imza topladı.