İSTANBUL-MALTEPE'DEKİ KADIN KUAFÖRLERİNDEN 'PAZAR GÜNÜ' EYLEMİ

MALTEPE'de toplanan kadın kuaförleri, salonlarının pazar günü kapatılmaması için eylem yaptı.

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde daha önce alınan ve 1 Ekim 2022'de uygulanması planlanan kararın 1 Ocak 2023'e ertelendiğini açıkladı. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.

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