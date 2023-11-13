İSTANBUL-MALTEPE'DEKİ HAFRİYAT KAMYONU DEHŞETİNDE YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

MALTEPE'DE ailesiyle tartıştıktan sonra hafriyat kamyonuyla 2'si polis aracı olmak üzere 16 araca çarpan Sezgin Açık'ın hafriyat kamyonuyla çarparak yaraladığı polis memuru Lütfi Baykar tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

MALTEPE'DE ailesiyle tartıştıktan sonra hafriyat kamyonuyla 2'si polis aracı olmak üzere 16 araca çarpan Sezgin Açık'ın hafriyat kamyonuyla çarparak yaraladığı polis memuru Lütfi Baykar tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Olayda 1'i polis ve 3'ü gece bekçisi olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı.

Maltepe'de 20 Ekim'de meydana gelen olayda, annesi ve babasıyla tartışan Sezgin Açık, ailesine ait harfiyat kamyonuyla 2'si polis aracı olmak üzere 16 araca zarar vermiş ve denetim yapan polis ekiplerine çarparak 1'i polis memuru 3'ü bekçi toplam 4 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Olayda ağır yaralanan polis memuru Lütfi Baykar tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit polis memuru yarın saat 08.00'de Maltepe ilçesinde bulunan Cevizli Emre sokaktaki evine getirilip helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülecek. Burada yapılacak törenin arından defnedilmek üzere memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderilecek.