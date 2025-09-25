İstanbul Maltepe'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Maltepe'de bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül'de Gülsuyu Mahallesi'nde K.M'nin (19) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, yaptıkları incelemede, olay yerine araçla gelerek K.M'ye silahla ateş eden 4 kişinin olduğunu ve zanlıların geldikleri araçla kaçtıklarını tespit etti.

Şüphelilerin H.K, A.Y, B.Y. ve M.E.E. olduğunu belirleyen polis, A.Y'yi 19 Eylül'de yakaladı.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bir miktar mermi ele geçirilen şüphelinin ifadesinde, K.M. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

Ekipler, çalışmaların devamında diğer zanlılar H.K, B.Y. ve M.E.E'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.