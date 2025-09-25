Haberler

İstanbul Maltepe'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Maltepe'de bir kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayla ilgili yapılan araştırmalarda zanlıların, alacak verecek nedeniyle husumetli oldukları öğrenildi.

İstanbul Maltepe'de bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül'de Gülsuyu Mahallesi'nde K.M'nin (19) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, yaptıkları incelemede, olay yerine araçla gelerek K.M'ye silahla ateş eden 4 kişinin olduğunu ve zanlıların geldikleri araçla kaçtıklarını tespit etti.

Şüphelilerin H.K, A.Y, B.Y. ve M.E.E. olduğunu belirleyen polis, A.Y'yi 19 Eylül'de yakaladı.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bir miktar mermi ele geçirilen şüphelinin ifadesinde, K.M. ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

Ekipler, çalışmaların devamında diğer zanlılar H.K, B.Y. ve M.E.E'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın

Taksicinin turistten aldığı paraya bakın! Oğlanın düğünü bile çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.