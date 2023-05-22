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İSTANBUL-MALTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İSTANBUL-MALTEPE'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Güncel Haberler

100 karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

MALTEPE D-100 karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobil söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında D-100 karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. İddiaya göre, otomobilden dumanlar çıktığını gören sürücü emniyet şeridine girerek otomobilden indi. Kısa sürede otomobilden alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

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