İSTANBUL-MALTEPE'DE PİKNİKÇİLERE DENETİM - Haberler

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İSTANBUL-MALTEPE'DE PİKNİKÇİLERE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Maltepe'de olası orman yangınlarını önlemek amacıyla sahilde ve ormanda denetim yapıldı.

Maltepe'de olası orman yangınlarını önlemek amacıyla sahilde ve ormanda denetim yapıldı. Piknik yapmaya gelenlere, orman yangınlarıyla iligili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Maltepe'de polis, sahil ve ormanda denetim yaptı. Ekipler, piknik yapmaya gelenleri orman yangınlarıyla ilgili uyarılarda bulunurken, yangınla mücadeleyle ilgili bilgileri içeren broşür de dağıttı.

Sahil de ailesiyle beraber piknik yapan Ömer Sadıkoğlu "Orman yangınları için broşür dağıtıyorlar. Güzel bir çalışma hep beraber ormanlarımızı korumamız lazım"dedi. Gülkız Kaleli ise "Ormanlarımızı kimse yakmasın. Ormanlarımızı seviyoruz. Temiz kullanalım. Piknik yaptığımız yerleri temizleyelim ve pisliğimizi başka yere dökelim" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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