İSTANBUL-MALTEPE'DE LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDI Güncel Haberler MALTEPE'de lüks bir otomobilin camını patlatarak hayalet gösterge ekranını çalan hırsız, güvenlik kamera görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı. MALTEPE'de lüks bir otomobilin camını patlatarak hayalet gösterge ekranını çalan hırsız, güvenlik kamera görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı. Şüpheli A.K.'nin 28 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü saat 02.43'te, lüks bir otomobilden hayalet gösterge ekranı çalındı. Otomobilin sahibi S.M., polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri şüphelinin tespit edilmesi için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Aracın camını patlatıp hayalet göstergeyi çalan şüphelinin kimliği belirlendi. Aynı gün gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli A.K.'nin, 28 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin yoldan geçen araçlara aldırmadığı otomobilin camını kırıp, saniyeler içinde çaldığı hayalet göstergeyle oradan ayrıldığı dikkat çekti. Demirören Haber Ajansı / Güncel Maltepe Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-MALTEPE'DE LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.