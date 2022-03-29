İstanbul Maltepe'de feci kaza: 6 yaralı

Maltepe D-100 karayolunda aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ve ardından bir araca çarptığı kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Maltepe D-100 istikameti Maltepe köprüsü kavşağında aşırı süratli olduğu iddia edilen Muhammet A. idaresindeki 34 AAS 933 otomobil, bariyerlere çarpıp takla atarak 34 FH 5381 plakalı araca çarptı. Kazada 34 AAS 933 plakalı araçta bulunan 6 kişiden 4'ü ağır yaralanırken, 34 FH 5381 plakalı araç içinde bulunan yolculardan biri hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Olay yeri gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle D-100 karayolunda yoğun trafik oluştu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza anında olay yerinde bulunan Tolga Yenice isimli vatandaş, "İki araç seyir halinde giderken, beyaz araç makas atarak bostancı istikametinden Maltepe istikametine gidiyordu. Maltepe köprüsüne gelirken makas atan araç tekrar makas atmaya çalıştı. Hakimiyetini kaybederek önce bariyere girdi, araç havaya kalktı peşine diğer araca çarparak kaza gerçekleşti" dedi.

(Mustafa Ayabakan/İHA)