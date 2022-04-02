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Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Zafer Arslan - Güncel
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İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Ormanı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İki dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

AA / Zafer Arslan - Güncel

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