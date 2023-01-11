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İSTANBUL-MALTEPE'DE ALEV ALEV YANAN 3 GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

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MALTEPE'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 2 gecekonduya daha sıçradı.

MALTEPE'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 2 gecekonduya daha sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YAKLAŞIK BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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