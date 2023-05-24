İSTANBUL ? MALTEPE'DE 4 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: 'ALKOLLÜ DEĞİLDİM, MAKAS ATMIYORDUM'

MALTEPE, D-100 Karayolu'nda otomobiliyle 4 işçiye çarparak ölümlerine neden olan sürücü 28 yaşındaki Atilla Mert Çukacı, adliyeye sevk edildi.

MALTEPE, D-100 Karayolu'nda otomobiliyle 4 işçiye çarparak ölümlerine neden olan sürücü 28 yaşındaki Atilla Mert Çukacı, adliyeye sevk edildi. Atilla Mert Çukacı, "Alkollü değildim. Makas atmıyordum. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz" dedi.

Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün gece meydana gelen kazada, Atilla Mert Çukacı (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım işçilerine çarptı. Kazada Hamdi Alptekin (38), Mehmet Alptekin (40), Barış Ten (25) ve Sinan Demirok (42) hayatını kaybetti.

Sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çukacı'nın 0.55 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla Mert Çukacı, 'Alkollü değildim. makas atmıyordum. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz" dedi.