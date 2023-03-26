İSTANBUL-MALTEPE'DE 360 BİN LİRA DEĞERİNDE HAYALET GÖSTERGE ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

MALTEPE'de 3 şüpheli, farklı tarihlerde 4 otomobilden 360 bin lira değerinde hayalet gösterge ve konsol çaldı.

MALTEPE'de 3 şüpheli, farklı tarihlerde 4 otomobilden 360 bin lira değerinde hayalet gösterge ve konsol çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerden ikisi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise başka bir suçtan tutuklandığı ortaya çıktı.

Maltepe'de 21 Şubat, 4 ve 19 Mart tarihlerinde 4 otomobilden toplam 360 bin lira değerinde hayalet gösterge ve konsol çalındığı ihbar edildi. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde 2 şüphelinin önceden belirlediği adreslere taksiyle gittiği, bir şüphelinin motosikletle gelerek etrafı gözetlediği, 2 şüphelinin ise otomobillerin kapısını açarak hayalet gösterge panellerini sökerek uzaklaştığı görüldü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANMADAN BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLANDI

Kimlikleri tespit edilen N.A, V.Ç, H.C.E isimli şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği ve çaldıkları otomobil gösterge panellerini F.D. isimli bir kişiye sattıkları tespit edildi. Şüpheli H.C.E.'nin farklı bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi. N.A, V.Ç ve F.D ise Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin sorgulamalarında N.A.'nın 25, F.D.'nin 23, H.C.E.'nin ise 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca N.A.'nın 'Hırsızlık' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından aranma kaydı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden 'Otodan hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmış, N.A. ve V.Ç. ise hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.