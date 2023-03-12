İSTANBUL-MALTEPE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

? MALTEPE'de 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Maltepe, Gülensu Mahallesi, Esenköy Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm çatıyı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yanan çatıya müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sırasında mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü görüldü. Çatının yanması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.

Görgü tanığı Kahraman Gündüz, 'Misafirliğe geldik. Alevleri görüp dışarıya çıktık. Alevler camdan dışarıya vuruyor. Kızım itfaiyeyi aradı. Yaralı yok. İtfaiye ekipleri gelip müdahale etti" dedi.