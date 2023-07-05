İstanbul Maltepe Belediyesi'ne Silahlı Saldırı Gerçekleştirildi

İstanbul Maltepe Belediyesi, belediye binasına yönelik bugün silahlı bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğunu ifade etmesi üzerine suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edildi. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

İstanbul Maltepe Belediyesi, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Maltepe Belediyesi, belediye binasına yönelik bugün silahlı bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Belediyenin, sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."