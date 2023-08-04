İSTANBUL-MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 952.YILI KUTLAMALARI ÖNCESİNDE OKÇULAR VAKFI'NDA BASIN AÇIKLAMASI

MALAZGİRT Zaferi'nin 952'nci yılı etkinlikleri kapsamında 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te yapılacak olan etkinlikler ile ilgili Okçular Vakfı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Bakan Uraloğlu ve Bakan Yumaklı etkinlik sonunda geleneksel ok atışı gerçekleştirdi.

Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı kutlamalarının hazırlıkları devam ediyor. 23-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinlikler öncesinde Okçular Vakfı'nda basın toplantısı düzenlendi. Vakfın Okmeydanı'nda bulunan tesislerinde yapılan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

"BU SENE 952. YIL DÖNÜMÜNÜ BERABERCE İNŞALLAH İDRAK ETMİŞ OLACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı konuşmada, "1071 Malazgirt Zaferi, Sultan Alparslan'ın, Anadolu'yu yurt edinmemizin başlangıcıdır, kilididir. Bu sene 952. yıl dönümünü beraberce inşallah idrak etmiş olacağız. Okçular Vakfı olarak bu sene yedincisi düzenlenmektedir. Biz de bu ilk başladığından bu tarafa farklı görevlerle beraber biz de bu etkinliklere katılmaya çalıştık ve oradaki etkinlikleri başta kara yollarımız olmak üzere, Bakanlığımız olarak desteklemeye çalıştık. Bu hale getirilmesinde emeği geçenlerde başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten layıkıyla kutlanıyor. Biz de bundan ziyadesiyle memnun oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"26 AĞUSTOS'TA BİRLİKTE MÜŞAHEDE EDECEĞİZ"

Toplantıda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '2053 ve 2071 bir vizyonlarıyla ülkemizin ve mazlum dünyanın huzurunu ve güvenliğini teminat altına alma yolunda devam eden yürüyüşümüz ve Malazgirt ruhunu yeni zaferlerle taçlandırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarih yazmak için Türkiye Yüzyılı hedefiyle mücadelemiz sürecektir. Bu kutlu mücadeleye fedakarca sahip çıkan milletimize de şükranlarımı arz ediyorum. 2018 yılından itibaren yeni kavuştuğu statüsüyle Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkımız 26 Ağustos kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Bakanlığımız kurumlarından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan bu alanda bütün bakım işlemleri benzer bütün alanlarda olduğu gibi yılın on iki ayı devam etmekte. İnşallah bu yıl da yeni peyzaj, yeşillendirme ve diğer altyapı çalışmalarıyla daha güzel hale geldiğini de 26 Ağustos'ta birlikte müşahede edeceğiz" dedi.

MALAZGİRT RUHUNUN GENÇLERİMİZİN BEYNİNE NAKŞEDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, 'Malazgirt ruhunun özellikle de gençlerimizin beynine nakşedilmesi çok çok önemli bence. Orada bir ruh var, Malazgirt ruhu. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Defalarca biz bu topraklara geldiğimiz, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonraki yerleşmemiz ve bu süreçte kaldığımız bütün süreçlerin hepsi bu coğrafyanın zorlukları, bu coğrafyanın güçlükleri hepsi çok çok önemli değerler ve yaşanan süreçler. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bu 7 yıldır yürütülen sürecin içerisine aktif olarak yer alıyor, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız vasıtasıyla diğer Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğümüzle, federasyonlarımızla ve bütün gençlik merkezlerimizle hep beraber o bölgede yer alıyoruz ve pek çok değeri ortaya koyuyoruz. Gençlerimize bu değerlerin, bu süreçlerin yerinde görülmesi için çeşitli aktiviteler sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN BU ZENGİNLİĞİN FARKINA VARMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Malazgirt dediğimiz zaman zaferin yıl dönümünü ve o meydan savaşını hatırlıyoruz. Ahlat dediğimiz zaman da bizim kültürümüzün bu topraklarda kök salmasını aslında hatırlamış oluyoruz. Oradaki Selçuklu Mezarları bizim buradaki adeta tapumuz. Bu toprakların tapusu adeta oradaki Selçuklu mezarları. Oradaki arkeolojik çalışmalar yine geçtiğimiz yıllarda bir ivmelenme yaşadı. Orada yapılan akademik çalışmalarda hızlanma oldu. Aynı şekilde hemen yakındaki Kars Ani'de fethi Malazgirt'ten daha önce gerçekleşen Ani'de de yine arkeolojik çalışmaların hızlandığını görmek aynı zamanda bizleri mutlu ediyor. Ama vatandaşlarımızın bu zenginliğin farkına varması, Ani'yi, Ahlat'ı, Malazgirt'i ziyaret edip görmesi, bu topraklarda bulunmanın ne kadar önemli ve köklü bir hadise olduğunu anlaması ve bu toprakları bizim için vatan yapanın ne olduğunu anlamaya çalışması büyük önem arz ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Uraloğlu ve Bakan Yumaklı, Haydar Ali Yıldız ile birlikte geleneksel ok atışı gerçekleştirdi. Etkinlik daha sonra sona erdi.